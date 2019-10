Ouça aqui, em exclusivo, o álbum dos Lavoisier em diálogo com Miguel Torga

O terceiro álbum dos Lavoisier é uma obra especial. Em Viagem a um Reino Maravilhoso a banda formada pelo casal Patrícia Relvas (voz) e Roberto Afonso (guitarra, voz) mergulha na poesia, no espírito e no território de Miguel Torga para, em diálogo com o escritor e poeta transmontano, dar às suas palavras uma nova realidade.

