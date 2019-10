Xavier Dolan a empalidecer

O primeiro filme em língua inglesa do canadiano (do Québec) Xavier Dolan parece marcar também o empalidecimento da sua estrela, e subitamente parece longínquo o tempo em que fazia figura de coqueluche e boy wonder. Para os que sempre tenham visto com cepticismo o “fenómeno Dolan” não há propriamente surpresa, e A Minha Vida com John F. Donovan, espécie de prova de admissão à Hollywood “A”, cheio de vedetas de primeira grandeza, até pode nem ser o seu pior filme mas é por certo o mais sensaborão e conformista.

