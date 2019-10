Depois da casa, Marie Kondo quer pôr-nos a arrumar o local de trabalho

Tem como título Joy at Work (Alegria no Trabalho, numa tradução livre) e a previsão é para que seja lançado na próxima Primavera. O livro, que a própria Marie Kondo revelou na sua conta de Instagram, promete pôr ordem no mundo do trabalho, dedicando-se a ajudar os leitores a “organizar a vida profissional”, depois de já ter dado conta de cada uma das divisões de lares de todo o mundo com o seu método KonMari. A acompanhar a fotografia, Kondo escreveu que “este livro oferece histórias, estudos e estratégias para ajudá-lo a eliminar a desordem e criar espaço para o trabalho que realmente importa”.

Kondo, que em Portugal tem traduzidos os seus livros Alegria! e Arrume a Sua Casa, Arrume a Sua Vida (ed. Pergaminho), preparou este novo trabalho em parceria com o psicólogo organizacional Scott Sonenshein, que faz parte do corpo docente da Universidade Rice (Houston, Texas) e que é conhecido pelo seu trabalho no campo da ética nos negócios e nos métodos qualitativos.

De acordo com a sinopse, “o novo livro é uma extensão do método internacionalmente famoso de Kondo de arrumar e organizar o espaço aplicado ao ambiente de trabalho e ao escritório”, prometendo, desta forma, acabar com a desordem física e electrónica, aumentando os níveis de bem-estar e consequente produtividade.