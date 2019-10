Treinador de atletismo proibido de exercer por indícios de abuso sexual de crianças

Um homem de 70 anos, treinador de atletismo num clube da Área Metropolitana de Lisboa, foi detido por suspeita de abuso sexual de várias atletas com idades entre os 13 e os 14 anos. Depois do primeiro interrogatório, foi libertado e proibido de treinar jovens menores de 18 anos. O caso foi divulgado esta terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ), em simultâneo com outros dois que também envolvem abuso sexual de menores.

Em relação ao treinador não se conhece qualquer queixa anterior relacionada com este tipo de crime, mas os indícios que levaram à sua detenção no final da semana passada reportam-se a factos que terão começado já em 2018. Fonte ligada à investigação explicou ao PÚBLICO que o homem praticaria os actos de que é suspeito quando tinha a oportunidade de ficar a sós com alguma das meninas, fosse durante os treinos ou nas deslocações entre as instalações do clube em que exercia funções e os locais onde eram realizados os treinos, em viatura própria ou do clube. “É um caso em que estamos no início da escala do abusador”, precisou a fonte. Ou seja, o homem terá iniciado uma aproximação física às jovens, passando depois a tocá-las, mas não há qualquer relato de que os abusos tenham ido mais longe.

A situação acabaria por ser denunciada por uma das atletas à família e começou a ser comentado dentro do clube, chegando ao conhecimento da PJ já no segundo semestre deste ano.

Perseguiu menina que conheceu nas redes sociais

A directoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ deteve também, no final da semana passada, um homem de 20 anos, por suspeita de perseguição e prática de crimes de abuso sexual de uma menina de 12 anos.

Os dois ter-se-ão conhecido através das redes sociais, mas o homem descobriu a escola em que a criança andava e terá começado a persegui-la, desde o início deste ano, o que levou os pais da menor a apresentar mesmo uma queixa por perseguição, que não chegou ao conhecimento da PJ. O Aproveitando-se do contexto familiar difícil da menor e do facto de ela ter saído de casa, após uma discussão com os pais, o suspeito convenceu a menina a ficar com ele durante dois dias num quarto que tinha arrendado, e onde terão sido consumados os abusos pelos quais está agora indiciado.

Quando a criança voltou para casa, os pais apresentaram nova queixa, agora por abuso sexual, que levou à detenção do suspeito. Depois de ser sujeito ao primeiro interrogatório policial, o homem ficou em prisão preventiva.

Já a directoria do Centro da PJ anunciou também a detenção de um homem de 86 anos pela suspeita da prática reiterada de abuso sexual de um menino de 13 anos, seu familiar. Neste caso, o suspeito não ficou detido, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de obrigação de permanência na habitação.

Hoje comemora-se o aniversário dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, que será assinalada na Fundação Calouste Gulbenkian com uma conferência. Fonte da PJ lamenta que, ao contrário do que se poderia esperar com as acções de “prevenção, consciencialização e combate ao abuso sexual de crianças, não se note uma diminuição dos casos”.