Pai condenado a pagar 3300 euros por empurrar e insultar professor da filha

O pai de uma aluna que frequentava no passado ano lectivo o 4º ano do ensino básico numa escola de Valongo foi condenado a semana passada a pagar um total de 3300 euros em duas multas, por ter empurrado o professor da filha numa sala de aula e à frente de alunos, ter passado com o carro por cima do pé do docente e tê-lo insultado por diversas vezes. O tribunal de Valongo obrigou ainda o pai da menina, agora com 10 anos, a pagar uma indemnização de 1400 euros ao professor por danos materiais e morais.

