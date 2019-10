Conheça a chave do Euromilhões desta terça-feira (em que ninguém acertou)

A chave vencedora do concurso 087/2019 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 16 - 18 - 28 - 42 - 49 e pelas estrelas 5 e 10. O próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot de 80 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave vencedora, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

O segundo prémio, de 950.560,77 euros, vai para um apostador no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 44.279,28 euros, vai contemplar cinco jogadores também no estrangeiro.

O quarto prémio, de 4.331,66 euros, vai ser entregue a 25 apostadores, dois dos quais em Portugal. Consulte os resultados oficiais e mais informações na página dos Jogos Santa Casa.