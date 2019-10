Ex-presidente do turismo acusado de patrocinar clubes para chegar a presidente da Liga de Futebol

O ex-presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira, está acusado no âmbito da Operação Éter de ter colocado publicidade nas camisolas dos jogadores de duas equipas desportivas, o Vitória de Guimarães e o Braga, com o intuito de obter o apoio dos dirigentes desportivos daqueles clubes, numa eventual candidatura à presidência à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que nunca chegou a concretizar-se.

