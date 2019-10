Detido colombiano suspeito de furtos de equipamento em hospitais de Lisboa e Porto

Um colombiano foi detido em Espanha e entregue às autoridades portuguesas por suspeitas de pertencer a uma rede que furta equipamento hospitalar, caro e de tecnologia avançada, para depois vender no mercado sul-americano. Só do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, desapareceram nove equipamentos topo de gama de endoscopia e colonoscopia, no valor de 200 mil euros, em Janeiro passado.

Um negócio criminoso que vale “várias dezenas de milhões de euros” e afecta vários países europeus, diz a Polícia Judiciária, em comunicado — em Portugal as vítimas foram “unidades hospitalares na área do Porto e Lisboa”, sendo o caso do Egas Moniz o mais conhecido, já que o furto obrigou até a reagendar exames.

O homem de 42 anos foi detido com recurso a Mandado de Detenção Europeu e é suspeito “da prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento e furto qualificado em unidades hospitalares”, esclarece a PJ. Está em prisão preventiva.

Há duas semanas, já tinha sido detida também em Espanha outra cidadã colombiana suspeita de pertencer à mesma rede. A mulher está também em prisão preventiva.

Segundo a PJ, trata-se de uma “associação criminosa transnacional” que furta “equipamento hospitalar, de tecnologia avançada, de valor consideravelmente elevado e susceptível de comercialização para posterior utilização, geralmente, no mercado sul-americano”.

As primeiras referências a esta actividade surgiram em 2013 na Europa Central e foram depois depois replicadas em vários estados europeus, até ao início deste ano, quando vários elementos do grupo foram detidos no norte da Europa.