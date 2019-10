Eurodeputada Sara Cerdas cria gabinete de aproximação à população madeirense

A deputada do PS-Madeira ao Parlamento Europeu, Sara Cerdas, disse esta terça-feira, na inauguração do Gabinete da Europa no Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico, que a “proximidade” com as populações é “pedra basilar” do seu mandato.

“A proximidade não foi uma mera bandeira de campanha. É a pedra basilar do meu mandato. Porque de nada serve fechar-me na imensidão de Bruxelas e Estrasburgo, sem partilhar o projecto Europeu com os meus constituintes”, disse Sara Cerdas no seu discurso.

Para aumentar e reforçar a proximidade do projecto europeu aos madeirenses, Sara Cerdas anunciou que serão utilizados três meios - a comunicação, o Roteiro Geração Madeira e o Gabinete.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Temos como principal objectivo assumir a responsabilidade enquanto agente de informação no âmbito de questões europeias, mas também estabelecer um canal directo de comunicação”, sublinhou.

O Gabinete da Europa na Madeira tem como objectivo ser uma ponte de ligação entre o trabalho desenvolvido no Parlamento Europeu e os madeirenses e porto-santenses no sentido de os aproximar das temáticas europeias.

O horário de atendimento deste espaço será entre as 8h e as 13h e as 14h e as 17h. Existindo ainda o website, www.saracerdas.com, que servirá como um elo de ligação adicional.