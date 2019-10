Aumento do salário mínimo, fim dos chumbos até ao 9º ano e provedor do animal. O que diz o programa do Governo?

O programa de Governo vai ser discutido na Assembleia da República na quarta e na quinta-feira. Da criação de cheques para a compra de óculos para crianças até aos 18 anos ao aumento progressivo da despesa com a Cultura, passando pela criação de um Provedor do Animal, as medidas prolongam-se durante 191 páginas. O PÚBLICO destaca algumas das propostas que o executivo de António Costa tem para os próximos quatro anos. O plano de acção inclui medidas para alterar os concursos de professores, aumentar o salário mínimo, fechar as centrais termoeléctricas e erradicar as carências habitacionais até aos 50 anos do 25 de Abril.

