João Fazenda não se revê “nesta Europa”. Por isso, desenhou o mar (de corpos) que o Mediterrâneo é

O céu azul e o mar profundo; em segundo plano, um barco que enverga a bandeira da União Europeia (“Afinal, o Mediterrâneo é um mar tão lindo”). Mas um olhar mais próximo mostra que, afinal, são corpos humanos que desenham as ondas do mar.

João Fazenda não ilustrou este mar de corpos quando soube que a moção para a busca e salvamento de vidas humanas no Mediterrâneo tinha sido chumbada no Parlamento Europeu, na quinta-feira, 24 de Outubro, por 290 votos contra 288. Pelo contrário, já a tinha feito “há uns tempos, em reacção às notícias recorrentes dos naufrágios”, conta, num email ao P3. A diferença é que na altura não a publicou “por pudor” e porque era “melancólica para falar de uma realidade tão horrível”. Desta vez, perante a notícia, endereçou-a, através de uma publicação no Facebook que já soma centenas de partilhas, aos deputados portugueses que se abstiveram ou votaram contra a moção. E não ficou por aí: o ilustrador sugeriu que se fizessem “fotocópias para oferecer às más companhias no Parlamento Europeu”.

Foto João Fazenda

Nuno Melo (CDS) e Álvaro Amaro (PSD) votaram contra a moção e José Manuel Fernandes, também do PSD, absteve-se. Já Maria Graça Carvalho (PSD) esclareceu via Twitter que o seu voto inicial — contra a moção — tinha sido um “erro técnico”, que acabou por ser corrigido “ainda durante a sessão plenária”. Mas a alteração do voto não foi suficiente para mudar o resultado.

“Tristeza, incredulidade, choque”: é assim que João Fazenda descreve o que sentiu quando soube do chumbo da moção. Os mesmos que experienciou na altura em que desenhou a ilustração. “É a minha pequena forma de protesto e desabafo”, atira o ilustrador, que colabora com publicações como The New York Times, The New Yorker ou The Guardian e já foi galardoado com diversas distinções, entre elas o Prémio Nacional de Ilustração, em 2016. “Como é possível a Europa assumir desta forma deliberada tanta desumanidade?”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), em 2018 morreram (e desapareceram) no Mediterrâneo 2262 pessoas, enquanto tentavam chegar à Europa. A moção em causa propunha a criação de mecanismos europeus para o salvamento de pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo. Nas palavras do ilustrador, “a notícia desta votação confirma da pior maneira a negligência com que este problema tem sido tratado na Europa”.

Mais populares A carregar...

Mas João Fazenda não foi o único a manifestar visualmente o seu desagrado. Vasco Gargalo desenhou uma Europa a afundar-se e, consigo, os que nela tentam entrar. Já o escritor e ilustrador Pedro Vieira, autor do blogue Irmão Lúcia, desenhou Nuno Melo a empurrar alguém para debaixo de água. São as palavras de descontentamento de quem usa a caneta para falar e dizer, como João Fazenda: “Não me revejo nesta Europa.”

Vasco Gargalo Irmão Lúcia Fotogaleria Vasco Gargalo