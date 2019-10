O mistério que cada imagem encerra, desmontado pelos fotógrafos da Magnum

Por vezes, diante da objectiva de um fotógrafo, permanece visível apenas a ponta do icebergue. Nem sempre (ou quase nunca) é possível abraçar toda uma realidade específica numa só imagem. É sobre esta impossibilidade e sobre o mistério que encerra cada imagem que a presente edição da Magnum Square Print Sale, realizada em parceria com a Aperture Foundation, se debruça. Hidden, ou "Escondido", em tradução livre, é o tema do mercado online que abriu portas virtuais a 28 de Outubro e encerra a 1 de Novembro. Durante cinco dias, mais de cem fotografias de cem proeminentes fotógrafos mundiais, impressas em qualidade de museu, estarão à venda online por um preço que a Agência Magnum considera simbólico. Ernest Cole, Mary-Ellen Mark, Robert Capa, Steve McCurry, Cristina de Middel, Todd Hido, entre muitos outros, são alguns dos artistas representados nesta edição.