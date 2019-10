Primeiro-ministro libanês demite-se devido a vaga de protestos

O primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, anunciou que vai entregar a sua demissão na sequência de enormes protestos no país, que juntaram pessoas de todas as idades, grupos étnicos, religiosos, e das várias regiões do país.

Esta transversalidade é muito pouco comum num país muito dividido em termos e com estruturas de poder fixadas para cada grupo no final da violenta guerra civil (1975-1990): o primeiro-ministro é sempre um sunita, o líder do Parlamento um xiita, o Presidente um cristão maronita.

As manifestações começaram a 17 de Outubro, com o anúncio de planos para impostos sobre o tabaco, a gasolina e as chamadas de WhatsApp. O Governo apressou-se a retirar a proposta, mas o movimento já tinha evoluído para um protesto maior. Um pacote de medidas apresentado a semana passada, prevendo por exemplo cortes de salários de altos funcionários do Governo, também não fez ninguém desmobilizar.

“O povo quer a queda do regime”, gritam as pessoas nas ruas, insultando, um por um, todos os líderes políticos. “Todos quer dizer todos”, gritaram – ninguém está acima de críticas.

O país é governado por um executivo de unidade que junta o primeiro-ministro Saad Hariri, sunita e filho de Rafiq Hariri, antigo chefe do Governo, e o movimento xiita libanês Hezbollah.

Nas ruas, algumas manifestações foram marcadas pela violência contra os manifestantes, exercida pelo Exército libanês e por milícias do Hezbollah. Esta terça-feira, homens armados do Hezbollah derrubaram tendas de alguns manifestantes que bloqueavam uma estrada em Beirute, levando a uma intervenção da polícia, disseram testemunhas à Reuters.

Esta é a primeira vez, notaram alguns analistas, que protestos no Líbano se estendem ao Sul, bastião do Hezbollah – cuja resistência a Israel e as baixas que impôs ao muito mais poderoso exército do Estado hebraico na guerra de 2006 deu à milícia uma reputação de força a temer (como dizia uma avaliação da Brookings Institution, se Israel não perdeu a guerra, certamente não a ganhou). O Hezbollah tornou-se entretanto num poderoso actor regional, intervindo ainda na guerra da Síria ao lado das forças iranianas e russas, apoiando o regime de Bashar al-Assad. É uma das mais poderosas forças no Líbano.

Na segunda-feira, o governador do Banco Central, Riad Salame, disse à CNN que o país está “à beira do colapso” a não ser que seja encontrada uma “solução imediata” que faça acabar os protestos que têm paralisado o país. A dimensão da dívida pública em relação ao PIB (produto Interno Bruto) do Líbano é uma das maiores do mundo: mais de 150% do PIB, ou seja, mais de 77 milhões de euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A demissão de Hariri pode complicar a formação de outro Governo, que veria um papel maior do Hezbollah que reflectisse o aumento da sua importância. Mas traria mais dificuldades ao Líbano para obter financiamento externo.

Mesmo o Hezbollah está a olhar para estas manifestações com apreensão: o seu líder, Hassan Nasrallah, avisou no sábado que uma mudança no Governo só iria piorar a situação.

Os manifestantes pediam a demissão de Hariri, mas dizem que isso não é suficiente – querem mesmo uma “revolução moderna”, uma mudança de regime.