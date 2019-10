Porta-voz do Daesh morto na Síria em operação conjunta dos EUA e dos curdos

O Presidente dos Estados Unidos disse esta terça-feira que soldados americanos na Síria mataram o “mais provável sucessor” de Abu Bakr al-Baghdadi na liderança do Daesh. Donald Trump não mencionou nomes.

“Acabo de confirmar que o primeiro dos substitutos de Abu Bakr al-Baghdadi foi morto pelas tropas americanas”, escreveu Trump no Twitter. “Era o mais provável sucessor para a chefia”.

Na segunda-feira à noite, os EUA confirmaram a morte de Abul-Hasan al-Muhajir, o porta-voz do Daesh,​ numa operação distinta da que levou à morte de Baghdadi. E a milícia curda no Norte da Síria Unidades de Protecção do Povo (YPG) disse que se tratou de uma operação conjunta com os americanos.

Porém, o sucessor designado por Baghdadi não é Muhajir, mas sim Al-Haj Abdullah Qardash, também conhecido por “Professor” e “Destuidor”.