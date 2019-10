Morreu criança de dois anos que estava presa num poço na Índia

Morreu o menino de dois anos que na sexta-feira ficou preso num poço com cerca de 30 metros de profundidade, em Manapparai, no Sul da Índia, confirmaram as autoridades na manhã desta terça-feira.

Apesar de ter sido montada uma operação de socorro, o corpo de Sujith Wilson foi retirado do poço já sem vida. “O meu filho tão corajoso não merecia este fim”, disse a mãe, Kala Mary, à CNN.

Na noite de segunda-feira, as equipas de salvamento perceberam que o bebé tinha morrido. O corpo foi retirado no poço “em estado de decomposição”, de acordo com as autoridades de Trichy, cita a BBC.

Sujith Wilson caiu num poço abandonado na sexta-feira à tarde enquanto brincava. Alertados pelo seu choro, os pais chamaram os bombeiros. As autoridades fizeram descer uma câmara de vídeo pelo poço para monitorizar o estado de saúde da criança, que na segunda-feira ainda estava viva.

Para resgatar o menino, as autoridades bombearam oxigénio, enquanto vários técnicos tentaram abrir um túnel paralelo ao poço – à semelhança do que aconteceu em Málaga, Espanha, na operação para tentar resgatar o menino de dois anos Julen, que morreu depois de cair num poço em Totalán. O mau tempo dificultou a operação.

A notícia surgiu no fim-de-semana em que a Índia estava a celebrar o Diwali e o resgate foi acompanhado ao longo de três dias por milhões que usaram em massa as hashtags #prayforsurjeeth (#rezemporsurjeeth) ou #sujithwilson. O primeiro-ministro, Narendra Modi, escreveu no Twitter, na segunda-feira, que estavam a ser feitos “todos os esforços” para salvar a criança e garantir a sua segurança.