Boris Johnson é o grande favorito para as eleições britânicas

As mais recentes sondagens para um cenário de legislativas antecipadas no Reino Unido põem Boris Johnson na pele de grande favorito do eleitorado britânico. Na maioria dos estudos, o Partido Conservador apresenta uma vantagem superior a dois dígitos em relação ao seu principal rival, o Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn.

Uma sondagem do POLITICO, realizada a 25 de Outubro, antes de se saber a data possível para as eleições, dá aos conservadores 37% dos votos, bem à frente dos trabalhistas, que se ficam pelos 24%.

Já os Liberais-Democratas aparecem em terceiro lugar (17%) e o Partido do Brexit, do Nigel Farage, em quarto (11%). Seguem-se o Partido Nacional Escocês e o Partido Verde, ambos com 4%, e o UKIP (1%).

Um outro estudo, desta vez da YouGov, realizado no mesmo dia, dá 36% dos votos a Johnson e deixa Corbyn numa posição mais frágil: 23%, pouco à frente dos Liberais-Democratas (18%). O Partido do Brexit tem 12% e o Partido Verde 6%.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Corbyn tem evitado posicionar-se a favor ou contra a permanência do Reino Unido na União Europeia e os analistas acreditam que isso pode custar-lhe votos. Os liberais-democratas, contra o “Brexit" ou a favor de um segundo referendo, têm captado algum eleitorado desiludido com o Labour, tendo conseguido aproximar-se do principal partido da oposição.

Mas Johnson pode ir além dos 37% dos votos nas próximas eleições. O primeiro-ministro assumiu um posicionamento muito claro favorável à saída do projecto europeu e tem conseguido roubar eleitorado ao recém-criado e monotemático Partido do Brexit.

Há, no entanto, uma sondagem menos favorável aos conservadores, ainda que liderem as intenções de voto. O estudo do Britain Ellects, site que aglomera sondagens, dá aos conservadores 35,1% dos votos e oferece ao Partido Trabalhista resultado ligeiramente mais optimista: 25,4%, estando um pouco mais distante dos Liberais-Democratas (18,1%). O Partido do Brexit mantém-se nos 11% e os Verdes tem 4%.