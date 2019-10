Corbyn diz que há condições para haver eleições antes do Natal no Reino Unido

O líder do Partido Trabalhista, o maior partido da oposição do Reino Unido, disse que estão reunidas as condições para apoiar a realização de eleições antes do Natal. “Vamos agora lançar a mais ambiciosa e radical” campanha eleitoral, disse Jeremy Corbyn, citado pela Reuters.

“Tenho dito que estamos prontos para uma eleição antecipada e que o nosso objectivo é retirar o ‘Brexit’ sem acordo de cima da mesa”, disse Corbyn à cúpula do partido, segundo o seu gabinete.

“Ouvimos agora a União Europeia confirmar o prolongamento da aplicação do artigo 50 até 31 de Janeiro, por isso, nos próximos três meses, a nossa exigência de retirar o ‘no deal’ da mesa foi garantida. Vamos agora lançar a campanha eleitoral mais ambiciosa e radical que este país já viu”.