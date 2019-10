Câmara de Aveiro com orçamento de 91,2 milhões de euros para 2020

As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara de Aveiro para o próximo ano atingem o montante de 91,2 milhões de euros – o que representa um aumento de cerca de 20 milhões de euros em relação ao último documento. Estão previstas, segundo anunciou o presidente da autarquia, Ribau Esteves, “57 obras que valem 57 milhões de euros”. A qualificação urbana é a área de absorve maior parte da verba reservada ao investimento (17,8 milhões de euros) – é nesta rubrica que se incluem projectos como os da qualificação do Rossio e da Avenida Dr. Lourenço Peixinho. A maioria PSD/CDS-PP que governa a câmara municipal de Aveiro irá submeter os documentos à votação do executivo esta quinta-feira, em reunião pública.

Segundo foi já anunciado em conferência de imprensa, depois da qualificação urbana são as áreas da educação (7 milhões de euros), o desporto (4 milhões) e a habitação social (2,4 milhões) as que absorvem mais investimento. Na primeira cabem as obras de ampliação ou requalificação das escolas de Azurva, Barrocas, Póvoa do Paço, Quintã do Loureiro, Solposto, e Esgueira, assim como os projectos e concursos do novo Centro Escolar de Requeixo, a nova escola básica de Eixo e a ampliação e requalificação da escola básica e jardim-de-infância dos Areais e do Bonsucesso. Na área do desporto, destaque para as obras dos campos de treino de futebol do Estádio Municipal de Aveiro, que irão servir a Academia de Formação do Beira-Mar, e a qualificação da piscina e do pavilhão que a autarquia recebeu do IPDJ.

O próximo ano ficará ainda marcado pelo investimento no ferry boat eléctrico e na criação de condições para que entrem em funcionamento os motores eléctricos nos moliceiros que estão a desenvolver a actividade marítimo turística nos canais urbanos.

No que toca aos impostos municipais, em 2020, manter-se-ão as fixadas para o corrente ano (0,4 por cento de IMI, com desconto familiar). O líder da autarquia, Ribau Esteves, diz que feita a revisão do Programa de Ajustamento Municipal (PAM) não é possível baixar além dos 0,4%. O grande objectivo, realça o autarca, passa por consolidar a recuperação financeira da câmara, prosseguindo a redução da dívida.

Da lista de prioridades constam também várias matérias que estão dependentes da administração central. “O objectivo número um é a ampliação e qualificação do Hospital Infante D. Pedro”, vinca o autarca aveirense. O futuro da gestão da ria de Aveiro e o fim da cobrança de portagens na A25 e A17, nos troços que servem o município, estão, igualmente, entre os assuntos a apresentar ao governo.