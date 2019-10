A inteligência urbana, entre a tecnologia e as soluções naturais

Cidade, um conceito em reajustamento



A pressão para disponibilização de mais habitação nas cidades vai ser uma constante, nos próximos anos, exigindo um esforço de planeamento e gestão do solo. Um pouco por todo o mundo, debate-se o fim do modelo de cidade com funções e tipologias de habitação segregadas (zonas industriais num lado, prédios noutro, moradias noutro ainda), de modo a garantir a aproximação entre as funções casa-trabalho, diminuir os custos com transportes e garantir o acesso de um maior número de pessoas aos serviços normalmente instalados em zonas mais centrais.