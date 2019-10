Uma corrida que termina com cerveja? É a primeira Beer Runners portuguesa

Pode até parecer paradoxal, mas parece que cerveja e exercício físico podem combinar. Pelo menos, foi o que concluiu um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Granada, em Espanha, que atestava a relação benéfica entre a prática desportiva e o consumo moderado de cerveja. Foi este estudo que, em 2007, levou um grupo a organizar semanalmente corridas que terminavam sempre com a partilha de cerveja em Filadélfia, nos Estados Unidos.

Nascia assim um movimento de “beer runners” que daria origem à primeira corrida oficial, em Espanha, já em 2012. Agora, o conceito chega a Portugal. Tudo acontece na manhã do próximo domingo, dia 3 de Novembro. Os participantes podem escolher entre a corrida de dez quilómetros ou a caminhada de cinco. Qualquer uma das provas será de “nível fácil”, garante a organização, a cargo da associação Cervejeiros de Portugal. Ao cruzar a meta, há cerveja, com e sem álcool, acompanhada de tremoços e frutos secos.

“Esta corrida visa, acima de tudo, fomentar a prática de exercício físico e conciliá-la com a tradição de partilhar uma cerveja com amigos”, afirma Francisco Gírio, secretário-geral da Cervejeiros de Portugal, em comunicado. “Queremos celebrar a amizade e a cerveja, ao mesmo tempo que promovemos o consumo moderado de uma bebida com baixo teor alcoólico e incentivamos todos a adoptarem um estilo de vida activo e saudável.”

Para participar, é preciso fazer uma inscrição prévia no site do evento. A participação na corrida custa 5€ e na caminhada 3€. Os kits de partida serão entregues na Praça do Império, em Belém, na véspera (das 12h às 19h) e no próprio dia (das 7h30 às 9h). É daqui que partem as duas provas: a corrida às 10h e a caminhada às 10h10. O programa inclui ainda uma sessão de aquecimento às 9h30 e duas de alongamentos (10h45 e 11h15), no final da prova.

Na corrida será registada uma classificação geral individual absoluta e por escalões etários, feminina e masculina, que ficará disponível no site. No entanto, apenas os três primeiros classificados individuais da geral, masculinos e femininos, receberão “um troféu personalizado com a prova realizada e a sua classificação”. A meta será encerrada às 12h.

De acordo com a nutricionista Natália Cavaleiro Costa, consultora da Cervejeiros de Portugal, “a cerveja contém vitaminas do complexo B, sódio, magnésio, uma elevada presença de antioxidantes e um alto teor de água”, o que faz desta bebida, “sobretudo a versão sem álcool”, uma “aliada na recuperação após a prática de exercício físico”.

O movimento “Beer Runners” conta actualmente com mais de 28 mil membros em Espanha, repartidos por 78 grupos locais, e está “a crescer na Dinamarca, em Edimburgo, em Nova Iorque e Chicago”, acrescenta a organização em comunicado.