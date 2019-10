Caldas da Rainha vai ter pista de gelo ecológica na quadra natalícia

Este ano, o Natal nas Caldas da Rainha vai ter “uma pista de gelo ecológica”. A principal novidade para a quadra natalícia no concelho “recorre à utilização de gelo sintético, com uma sensibilidade de 95% [relativamente às pistas convencionais] em termos de patinagem” e sem “os gastos elevados em água ou electricidade associados a uma pista tradicional”, anunciou à agência Lusa o presidente da Associação Empresarial das Caldas da Rainha e Óbidos (ACCCRO), responsável pelo projecto de animação “Caldas, Rainha do Natal”, em parceria com a autarquia.

A árvore de Natal vai voltar a erguer-se em frente aos paços do concelho. Mas, adianta Luís Gomes, “não será tão grande como noutros anos”. Segundo o presidente da associação, terá cerca de 25 metros, menos oito do que a árvore do ano passado, mas “terá algumas surpresas que a projectarão a outras dimensões”.

Já as luzes natalícias chegarão a mais ruas e monumentos, num investimento de 140 mil euros feito pela autarquia. O número de ruas iluminadas subirá para 46 e estará presente em espaços como o Hospital Termal e algumas praças da cidade, com destaque para a praça 5 de Outubro, onde será colocado “um presente luminoso com sete metros por sete”, revelou o responsável.

O tradicional comboio de Natal voltará também a percorrer as ruas da cidade, este ano com a novidade de efectuar três paragens junto aos principais parques de estacionamento subterrâneos, coincidentes com a localização da pista de pelo (junto ao Centro Cultural e de Congressos), da árvore de Natal (praça 25 de Abril) e presente gigante (praça 5 de Outubro).

“O bilhete permite entrar e sair do comboio nas várias paragens, possibilitando que as pessoas deixem os carros nos parques e usufruam do comércio e da animação em família”, disse o presidente da ACCCRO.

O projecto arranca no dia 16 de Novembro com um concerto com os Luco Dúcteis.