PSP, GNR e bombeiros alinham no "Tetris Challenge". Uma mania global em 28 fotos

Chama-se “Tetris Challenge” e é um desafio a forças das autoridade de todo o mundo para partilharem nas redes sociais uma imagem onde revelam tudo o que se pode encontrar dentro dos seus veículos: agentes, roupas e equipamentos de trabalho, alinhadinhos no chão como as peças de um jogo Tetris.

O movimento, que se tornou viral nas redes sociais (com direito à hashtag #tetrischallenge), começou em Zurique, em Setembro deste ano, depois de as autoridades suíças terem partilhado uma fotografia no Facebook e lançado o desafio às polícias dos vários cantos do mundo, que acabaram por aderir.

Ainda que sem o mesmo impacto, em Novembro de 2018, a polícia da Nova Zelândia já tinha partilhado uma imagem com os mesmos contornos. Um ano mais tarde, esta mania deu a volta ao mundo (tal como fez o Tetris nos anos 80 e 90), passando por lugares como Taiwan, Alemanha, Suíça, Singapura, Holanda e Hungria.

Agora foi a vez do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Portalegre se juntar ao “Tetris Challenge”, à semelhança do que tinham já feito outras corporações da PSP, GNR e Bombeiros portuguesas.

Alinhados no chão e revelando todo o material de que dispõem para assegurarem a segurança dos cidadãos, estes agentes da autoridade garantem, contudo, que durante o desafio nenhum estava de serviço.