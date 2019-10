A sorte de Bertens chegou

Após a derrota na terceira ronda no Open dos EUA, Kiki Bertens aplicou-se na tentativa de qualificar-se para as Shiseido WTA Finals Shenzhen. Disputou quatro torneios na Ásia e mais dois na Europa, mas os resultados não lhe valeram mais do que um lugar de suplente no milionário torneio de encerramento de época. A sorte veio, no entanto, em seu auxílio, e a holandesa acabou por entrar em acção em substituição de Naomi Osaka, lesionada num ombro. Apesar do cansaço. Bertens surpreendeu Ashleigh Barty e pode agora, tal como as outras três jogadoras do Grupo Vermelho, sonhar com a presença nas meias-finais.

“Estava mesmo cansada e ontem [segunda-feira] só bati na bola durante 10 minutos, apenas descansei. Hoje, fui-me sentindo melhor com o decorrer do encontro. A movimentação foi melhorando, comecei a sentir melhor o court e consegui ser mais agressiva, vindo mais à rede”, explicou Bertens (10.ª no ranking WTA), vinda de uma final no WTA Elite Trophy – uma espécie de Masters B. A verdade é que foi preciso a sua treinadora ir ao court, a meio do segundo set, recordar-lhe que devia apostar nos seus pontos fortes, para começar a somar jogos – oito de seguida – e obter a primeira vitória em seis duelos com a australiana, por 3-6, 6-3 e 6-4.

Barty (1.ª), que venceu o primeiro encontro do Grupo Vermelho, vai discutir um lugar nas meias-finais, na quinta-feira, com Petra Kvitova (6.ª). A checa de 29 anos ganhou no domingo, mas perdeu, por 6-3, 1-6 e 6-4, com a suíça Belinda Bencic (7.ª), que seria eliminada se sofresse uma segunda derrota em Shenzhen.

“De alguma forma não me senti nervosa, não senti pressão. Li o argumento, sobre o que aconteceria se esta jogadora ganhasse, blá, blá, blá. Sabia que se perdesse seria eliminada, mas não pensei nisso”, adiantou a tenista com mais encontros ganhos em três sets (19) e sobre adversárias do top-10 (nove) em 2019. Bencic decidirá com Bertens qual das duas avançará para as meias-finais.

No Rolex Paris Masters, aguarda-se a estreia de Rafael Nadal e Novak Djokovic para esta quarta-feira, diante de adversários franceses. Djokovic é o primeiro a entrar no court central, para enfrentar Corentin Moutet (97.º), repescado do qualifying, seguido de Nadal que vai defrontar Adrian Mannarino (43.º). Os dois tenistas, que discutem entre si quem irá terminar o ano no primeiro lugar do ranking, treinaram-se juntos na segunda-feira em Bercy, o que não acontecia há anos.