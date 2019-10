Sérgio Conceição voltou a deixar Marega de fora dos convocados

O treinador do FC Porto disse nesta terça-feira que o objectivo dos “dragões é manter a liderança na I Liga, embora espere grandes dificuldades na visita ao Marítimo, na quarta-feira, em jogo da nona jornada. Pelo segundo jogo consecutivo, Marega ficou fora dos convocados.

“As expectativas são de continuar no primeiro lugar e passam por uma vitória no jogo de amanhã [quarta-feira]. Obviamente que o Marítimo é tradicionalmente difícil no seu estádio, temos de estar preparados para fazer um bom jogo e ficarmos satisfeitos com o resultado e a exibição. O resultado e os três pontos são o mais importante”, disse Conceição, que espera “um bom jogo” da sua equipa.

Ainda antes de serem revelados os convocados para a partida no Funchal, Sérgio Conceição voltou a ser questionado sobre a ausência de Marega no jogo frente ao Famalicão (3-0), no encontro da última jornada, disputado no passado domingo.

“O FC Porto jogou com 11, ficaram 15 de fora. Já falei tantas vezes sobre as ausências que vou começar a ser chato e repetitivo. Olhamos para os treinos, para o dia a dia, para os diferentes parâmetros e vemos que fisicamente ou emocionalmente há jogadores que nos dão mais garantias, e depois escolhemos. Foi isso que aconteceu”, explicou o treinador.

Depois de ter sido titular com o Feyenoord, Marega já tinha falhado a presença nos 18 com o Famalicão, ficando agora de fora dos 21 portistas que viajaram nesta terça-feira para o Funchal.

O treinador do FC Porto falou ainda do bom momento de Fábio Silva, o avançado de 17 anos que marcou no jogo frente ao Famalicão.

“A melhor forma de treinar e de liderar é sendo igual para todos os jogadores. Por isso digo que, tenham 17 ou 35 anos, o que importa é a competência. Naturalmente é preciso atenção a um ou outro pormenor e isso vamos gerindo. Há todo este mediatismo. Temos de ter atenção a algumas coisas, naturalmente, trabalhando essa evolução, essa maturação normal que tem de ter um jogador de 17 anos que vê o seu nome nas primeiras páginas quase diariamente. Estamos a falar que tem tudo também para se afirmar no FC Porto num futuro próximo. Mas, nunca diferenciando, nunca metendo o menino num pedestal. Aqui não há meninos, há homens que têm de lutar todos os dias pelo seu lugar”, advertiu.

Sobre o contrato do jovem futebolista, Sérgio Conceição diz que fala “do plano emocional” e no que lhe “compete para o melhorar enquanto jogador”. “Não sou da administração, não sou dirigente, não faço contratos. Isso passa-me ao lado”, afirmou.