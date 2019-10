Marco Silva respira melhor à conta de Quique Flores

Eram apenas duas vitórias em sete jogos – pecúlio que fazia tremer Marco Silva no comando técnico do Everton –, mas o treinador português pode ter ganho algum “oxigénio” nesta terça-feira. A equipa de Liverpool apurou-se para os quartos-de-final da Taça da Liga Inglesa, depois de bater o Watford, de Quique Flores, por 2-0.

Com André Gomes no “onze” do Everton e Domingos Quina no do Watford (este último saiu lesionado aos 39 minutos), o jogo acabou ter poucos motivos de interesse na primeira parte. O Everton, que apresentou um “onze” próximo da máxima força – sinal da importância deste jogo para o técnico português –, teve mais posse de bola e assumiu sempre o controlo da partida, mas, em matéria de oportunidades, ambas as equipas foram pouco capazes de criar perigo.

A segunda parte, mais animada, trouxe um Everton forte e com uma mão cheia de boas oportunidades, cujo pináculo foram dois remates à trave: um de Digne, outro de Iwobi. Também André Gomes teve uma boa oportunidade, já na última meia hora, antes de o central Holgate responder a um cruzamento de Walcott, aos 72 minutos. Richarlison ainda evitou sustos, aos 90+2’, fazendo o 2-0. O Everton avançou na prova, evitou ter de ir a penáltis e Marco Silva pode, durante uns dias, “respirar melhor”.

Em Manchester, a competição pareceu não ser tão importante para o City, dada a falta de exuberância nos festejos. Ainda assim, o actual campeão da Taça da Liga Inglesa, mesmo sem o fazer efusivamente, festejou a passagem aos quartos-de-final da prova.

A equipa de Guardiola eliminou o Southampton, em casa, por 3-1, um resultado que começou por ter “dedo” de Bernardo Silva. O jogador português, titular não como médio-direito, mas sim numa zona mais central, cruzou com as medidas certas para o ex-FC Porto Otamendi cabecear para o primeiro golo.

Jogo desbloqueado, aos 20’, e já bastante perto de estar resolvido, aos 38’, com golo de Agüero – cruzamento de Walker para o “encosto” fácil do argentino. O avançado “matou” a partida aos 56’, desviando um remate de Mahrez. Stephens ainda reduziu na segunda parte, mas de nada valeu.