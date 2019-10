“É com atitude e vontade” que o Marítimo quer tirar pontos ao FC Porto

O treinador do Marítimo, Nuno Manta, disse nesta terça-feira que “é sempre boa altura” para medir forças com o FC Porto, na antevisão do jogo de quarta-feira, da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na primeira conferência de imprensa de antevisão do técnico “verde rubro” desde a quinta ronda, na qual o Marítimo perdeu 3-1 com o Belenenses SAD, a motivação foi destacada para a receção ao novo líder do campeonato, que destronou a surpresa Famalicão, estando em igualdade pontual (21) com o Benfica.

“Qualquer altura é boa para se defrontar um adversário como o FC Porto. Estamos motivados, preparamo-nos para o jogo e esperamos dar uma boa resposta. É com atitude e com vontade que queremos continuar a somar pontos nesta Liga, de preferência conquistar os três pontos amanhã [na quarta-feira]”, destacou Nuno Manta.

O melhor que o conjunto madeirense conseguiu nos últimos sete jogos diante dos “dragões” foi um empate (1-1, nos Barreiros, na época 2016/17) e não ganha aos “azuis e brancos” para o campeonato desde 2014/15, quando venceu por 1-0.

Para conseguir um bom resultado, Nuno Manta salientou a organização, enaltecendo a necessidade de os seus jogadores serem “solidários e competentes” ao longo de todo o jogo.

“Sabemos que o adversário nos vai colocar muitas dificuldades, tem muitos valores, com uma equipa técnica que conhece muito bem o nosso campeonato e o Marítimo. Nós temos também de conhecer bem o FC Porto, saber onde podemos explorar os pontos menos bons do FC Porto para conseguir ficar com pontos na Madeira”, reforçou.

Em relação à estratégia que Sérgio Conceição poderá adoptar para o encontro nos Barreiros, tendo em conta que na vitória ao Famalicão, por 3-0, na jornada anterior, não contou com titulares habituais como Marega e Alex Telles, Nuno Manta tranquilizou.

“O Marítimo estudou o FC Porto, preparou-se para a organização e as várias estratégias que o FC Porto poderá apresentar”, garantiu.

O Marítimo, 11.º classificado com nove pontos, recebe o FC Porto, primeiro com 21, na quarta-feira, com o apito inicial marcado para as 18h45.