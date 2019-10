Três mestrados em gestão no top dos 100 melhores do mundo

Portugal volta a ter três mestrados em gestão entre os 100 melhores do mundo na lista do Financial Times. Os mestrados em gestão da Nova School of Business & Economics (SBE), da Católica e do ISCTE figuram de novo este ano na lista dos 100 melhores do ranking internacional da publicação britânica.

Mas a Nova SBE, que em 2018 se encontrava ex aequo com a Católica Lisbon School of Business & Economics na 30ª posição desta lista, subiu e ocupa agora o 22º lugar, enquanto a Católica desceu para 37º, este ano. Quanto à ISCTE Business School, caiu do 77º lugar para o 93º.

A lista de 2019 do ranking do Financial Times, que é uma forma de as universidades se promoverem junto dos estudantes e dos executivos, inclui critérios como o nível salarial dos antigos alunos, a empregabilidade, o equilíbrio de género, e a progressão na carreira, entre outros. Este ano volta a ser liderada pela Universidade de St. Gallen, na Suíça, com a HEC Paris e a London Business School a ocuparem o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Além de ser a business school portuguesa “internacionalmente mais bem cotada na publicação”, a Nova SBE sublinha que integrou este ano de novo o ranking internacional do Financial Times com um outro mestrado, o “mestrado internacional em gestão da aliança CEMS”, subindo neste caso da nona posição para a oitava.

“Distinguimo-nos sobretudo nos números de faculty internacional, alunos internacionais e média salarial que é um directo reflexo da internacionalização da nossa empregabilidade”, comenta, a propósito, Daniel Traça, dean da Nova, em comunicado.

Entre os os vários critérios que contribuiram para o seu resultado, a Católica prefere destacar, em nota, “a taxa de empregabilidade de 96% nos três meses após a conclusão do mestrado ou o aumento de 66% do salário nos três anos seguintes” e o facto de mais de metade dos alunos serem estrangeiros “oriundos de mais de 35 países diferentes”.

“Estar no Top 40 mundial do ranking do Financial Times para os Masters in Management é um orgulho para a nossa escola. Em particular, somos uma das 10 melhores escolas do mundo a proporcionar aos alunos uma efectiva progressão na sua carreira internacional”, observa Filipe Santos, dean da Católica.

Quanto ao mestrado em gestão internacional da aliança CEMS, que em Portugal é leccionado apenas na Nova SBE, a directora académica Catherine da Silveira destaca a “capacidade em atrair e formar excelentes alunos oriundos dos cinco continentes que procuram um ensino global”.