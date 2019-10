Ministério Público já recorreu de cinco decisões de Ivo Rosa na Operação Marquês

Ainda não há uma decisão final da instrução da Operação Marquês, uma fase que pretende decidir se há indícios suficientes para levar cada um dos 28 acusados do caso a julgamento e por que crimes, mas mesmo assim o Ministério Público já recorreu de cinco despachos do juiz Ivo Rosa, desde que este assumiu as rédeas do processo, em Setembro do ano passado. O número foi confirmado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao PÚBLICO.

