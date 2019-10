Funcionária da TAP detida por suspeita de tráfico de seres humanos

Uma funcionária da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP), que trabalha em Luanda, foi detida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) este sábado à saída de um voo, no aeroporto de Lisboa. Segundo fonte oficial do SEF, é suspeita de tráfico de seres humanos e auxílio à emigração ilegal, encontrando-se detida em instalações do Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP. Será presente esta segunda-feira a uma procuradora e depois a um juiz de instrução.

A funcionária vinha num voo da TAP proveniente de Luanda acompanhada por duas mulheres e duas crianças, uma de um ano e outra de sete, que quando foram detectadas na zona internacional do aeroporto de Lisboa, não tinham qualquer documento de identificação. Foram os quatro levados para o centro de instalação temporário do SEF, no aeroporto de Lisboa, onde se encontram.

Contactada pelo PÚBLICO, fonte oficial da TAP confirmou que uma “funcionária da companhia com funções nos escritórios da empresa, em Luanda, foi detida”. A transportadora garante que está a colaborar na investigação, como faz sempre.