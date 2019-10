Clínica de ecografias onde trabalhava o obstetra suspenso não tem convenção com o Serviço Nacional de Saúde

A clínica Ecosado - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia, Lda "não possui qualquer convenção com a ARSLVT”. A informação é avançada pela Administração Regional de Saúde e Vale do Tejo, que diz, em comunicado, que o Estado não tem qualquer ligação à clínica onde foram realizadas as ecografias à mãe do bebé que nasceu com malformações graves ao nível da face e do cérebro.

Quando o caso surgiu, foi noticiado que a grávida em causa teria sido encaminhada para a clínica pelo centro de saúde onde estava a ser seguida.

No mesmo comunicado a ARSLVT diz que está “a acompanhar os esforços das diversas entidades na investigação deste caso concreto e a desenvolver as suas próprias diligências, dada a existência de indícios da prática de irregularidades”. Daí que tenha aberto no dia 17 de Outubro um processo de inquérito.