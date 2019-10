A passadeira vermelha do Parlamento

Aqui na secção de Política temos um podcast semanal que se chama Poder Público. No final da semana, costumamos conversar entre nós sobre os temas mais relevantes dos últimos dias durante qualquer coisa como 20 ou 30 minutos. Somos normalmente quatro pessoas a tentar encontrar uma chave de leitura para os acontecimentos políticos.

Na sexta-feira, dia em que a Assembleia da República tomou posse, dedicámos uns minutos aos pequenos partidos que conseguiram eleger deputados únicos: o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre. Falamos sempre por esta ordem não só porque é a ordem alfabética, mas também porque é a ordem decrescente dos resultados eleitorais: o Chega obteve 67.826 votos; IL veio logo atrás com 67.681; e finalmente o Livre com 57.172.

Não fomos muito exaustivos nos comentários e por isso retomo aqui uma ideia que me interessa explorar: como os pequenos partidos vão influenciar os grandes. É um dos desafios mais interessantes da legislatura. Os que entram de novo não têm só caras novas. Têm sobretudo, ideias diferentes – muito menos mainstream – e maneiras pouco tradicionais de as defenderem.

Os pequenos têm uma linguagem mais agressiva do que os grandes. É como se usassem efeitos especiais para chamarem a atenção. Isso, associado ao efeito surpresa, garante-lhes, de facto, um tempo de antena desproporcional. Recorde-se a posse dos deputados: em geral, tiveram mais impacto as toilettes dos estreantes e os momentos em que entraram no plenário do que o discurso do líder reeleito do Parlamento.

Há quatro anos não foi exactamente assim porque as circunstâncias políticas eram inéditas a outro nível. Havia um Governo que já se sabia que não duraria mais do que um mês, uma “geringonça” a preparar-se para lhe roubar o lugar e um presidente do Parlamento que não era oriundo do partido mais votado. Mas também havia um partido novo a entrar na AR: em 2015, a novidade chama-se PAN.

É preciso dizer que, nestes quatro anos e com apenas um mandato, o PAN mudou muito a Assembleia da República. A conferência de líderes das bancadas parlamentares abriu excepções no regimento para proporcionar a este deputado uma experiência o mais democrática possível na Casa da Democracia. Dou dois exemplos: tempos extraordinários para intervenções em debates e presença em reuniões só abertas aos grupos parlamentares.

Aos poucos, André Silva foi transformando o Parlamento com a sua linguagem, em muitos casos, com a sua intolerância. Ninguém duvida que esse deputado sozinho pôs os outros partidos a falarem dos temas que estavam no centro dos seus interesses e até fez com que, quatro anos depois, os partidos velhos adoptassem algumas das suas novas ideias. Ninguém o confirmará, mas eu acredito que o PAN influenciou os programas eleitorais destas legislativas. Dizer que influenciou os debates é mais do que óbvio.

É por isso – por causa dessa experiência que precede a entrada do Chega, da IL e do Livre na AR – que entendo que um dos desafios da legislatura é perceber como é que os três pequenos partidos vão influenciar os quatro maiores (PS, PSD, BE e PCP). Nos tiques, na linguagem, nos assuntos, nas propostas… nos efeitos especiais.

Radicais ou não, do meio da esquerda ou do extremo da direita, os partidos que agora entram vão trazer novos conteúdos e novas formas e isso é, de certo modo, natural. Foi para isso que foram eleitos. Se os portugueses quisessem ouvir as mesmas vozes de sempre, as ideias repescadas e os temas requentados, não tinham dado espaço a outros protagonistas. Na última sexta-feira, foi-lhes estendida a passadeira vermelha.