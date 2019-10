Maçonaria faz duas voltas pelo país e abre as portas à sociedade

A maçonaria, através do Grande Oriente Lusitano, continua a dar sinais de abertura à “sociedade profana" e de “mudança de paradigma”. Nas iniciativas previstas para o ano maçónico que agora se inicia há duas voltas pelo país, que tomarão a forma de reuniões descentralizadas, há a reedição do evento “Maçonaria de Portas Abertas" e o lançamento do prémio António Arnaut. As eleições para grão-mestre, que se realizam de três em três anos, deverão ser marcadas para Junho do próximo ano.

O primeiro de dois ciclos de reuniões descentralizadas do conselho da ordem acontece entre 15 de Novembro e 21 de Dezembro e vai incluir passagens pelas regiões Norte, Porto, Centro, Lisboa, Sul e Açores. Serão ainda agendadas visitas de trabalho à Madeira, Cabo Verde e Macau. O segundo ciclo realiza-se em 2020, ano em que o Grande Oriente Lusitano terá o seu XVI Congresso - a 20 de Fevereiro - e eleições - a 30 de Junho. Fernando Lima, actual grão-mestre, deverá recandidatar-se.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas últimas eleições, houve duas voltas. Na primeira, concorreram José Adelino Maltez, Daniel Madeira de Castro e Fernando Lima, mas no somatório dos votos das 100 lojas portuguesas nenhum dos três candidatos obteve 50% dos votos. Na segunda volta, disputada entre Lima em Maltez, venceu o primeiro com o lema “Renovar a Prosseguir”. Fernando Lima está assim a cumprir o seu terceiro mandato.

Do calendário do ano maçónico conta ainda a reedição do evento “Maçonaria de Portas Abertas” que acontecerá em Abril de 2020. Em 2019, esta iniciativa aconteceu no fim-de-semana de 6 e 7 de Abril, e incluiu visitas guiadas ao Museu Maçónico com o seu antigo director, António Lopes, uma cápsula do tempo com personagens históricos, uma feira do livro, uma exposição temporária sobre o património cultural do GOL e várias conversas sobre maçonaria com maçons influentes.

O lançamento do prémio António Arnaut (o “pai do Serviço Nacional de Saúde"), as comemorações dos 200 anos da Revolução Liberal e as habituais galas de solidariedade são alguns dos restantes eventos previstos para um ano em que o GOL assume querer reforçar a transparência e manter o “aprofundamento da relação com a sociedade profana, dando continuidade aos contactos institucionais com as comunidades locais e os seus agentes”.