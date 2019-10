Deputado do PSD eleito pelos Açores receberá cidadãos um dia por mês

O deputado do PSD Paulo Moniz, eleito para a Assembleia da República (AR) pelos Açores, declarou esta segunda-feira que terá reservada uma segunda-feira por mês para receber todos os açorianos que a ele se queiram dirigir.

Em nota de imprensa, o parlamentar sublinha querer “criar uma efectiva política de proximidade com os açorianos”, estabelecendo “as melhores formas de contacto com as pessoas”, às quais deve ser dada “a devida atenção”.

Nesse sentido, Paulo Moniz, um dos dois deputados eleitos pelo PSD pelos Açores, juntamente com António Ventura, vai estar disponível “todas as primeiras segundas-feiras de cada mês”, sendo necessário registo prévio via telefone.

Além disso, o cabeça de lista pelo PSD/Açores nas eleições legislativas de 6 de Outubro, vai realizar “visitas regulares a todas as ilhas do arquipélago, que vão acontecer ao longo do mandato, e onde manterá o mesmo espírito de abertura para o contacto pessoal com os açorianos”. Na região, o PS elegeu nas últimas legislativas três parlamentares à AR e o PSD dois.