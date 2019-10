“Não vai haver extremo nenhum em Portugal graças ao Chega”

Combinámos a entrevista no parlamento, no início da semana que antecedeu a tomada de posse. À entrada, o polícia de serviço disse-lhe que não precisava de passar no raio-X, pois já era deputado. Mas no balcão de identificação, a sua entrada connosco não foi autorizada porque André Ventura ainda não era deputado e não havia trabalhos parlamentares. Sentamo-nos num banco do jardim, onde uma funcionária parlamentar lhe veio pedir contactos para os próximos dias. Na rua, os polícias cumprimentam-no. Um carro parou, o condutor quis falar com ele. “Acontece muitas vezes, algumas para cumprimentar, outras também para insultar. Sobretudo por causa do Benfica”, confessa. Esta é a primeira das três entrevistas aos novos deputados únicos que entraram no parlamento pela primeira vez.

Continuar a ler