Bruxelas concorda com novo adiamento da data do “Brexit” até 31 de Janeiro de 2020

Os 27 Estados membros da União Europeia concordaram esta manhã, e pela terceira vez, com um novo adiamento da data do “Brexit” até 31 de Janeiro de 2020, tal como foi pedido pelo Reino Unido — que poderá, todavia, abandonar o clube mais cedo se completar o processo parlamentar de ratificação do acordo de saída em Novembro ou Dezembro.

Depois de um compasso de espera de uma semana, em que os líderes europeus discutiram entre si e com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, as virtudes e inconvenientes de conceder mais tempo para a saída do Reino Unido, a decisão acabou por recair na solução mais fácil, de simplesmente acatar a proposta de nova data solicitada pelo Governo britânico, no cumprimento da chamada lei Benn (que impelia o primeiro-ministro Boris Johnson a pedir mais tempo para aprovar o acordo em Westminster).

“Os 27 concordaram em aceitar o pedido do Reino Unido para uma extensão flexível [da data do] “Brexit até 31 de Janeiro de 2020. Esta decisão será formalizada através de um procedimento por escrito”, informou Donald Tusk ao fim de meia hora de discussão entre os representantes permanentes dos Estados membros da União Europeia.

Para que o Reino Unido não caia num precipício de um “Brexit” desordenado e caótico na próxima quinta-feira, só falta que o embaixador britânico, Tim Barrow, transmita ao presidente do Conselho Europeu que o Parlamento de Londres recebeu a carta de resposta ao seu pedido de extensão.

Nas suas discussões, os líderes europeus recuperaram o conceito de “extensão flexível”, num sinal de que estão dispostos a encurtar o prazo e a ratificar a saída do Reino Unido antes do novo Dia-D se esse for o desejo dos britânicos. Para tal, basta que os deputados de Westminster votem a favor do acordo de saída do Reino Unido da UE, e aprovem a legislação que permite implementar o “Brexit”: se o fizerem numa data anterior a 30 de Novembro, ou 31 de Dezembro, o divórcio será concluído nesse mês, tornando-se efectivo no primeiro dia do mês seguinte.

Se não houver consenso no parlamento de Westminster, a saída acontecerá a 31 de Janeiro de 2020 — ou seja, o cenário do no-deal, pressupõem os europeus, fica afastado por um prazo suficiente para que Londres possa organizar a nova eleição que o primeiro-ministro, Boris Johnson, reclama como “indispensável” para vencer o actual bloqueio político em Westminster.

Esse era o ponto de vista da França, que como antes do Verão, só relutantemente aceitou dar mais tempo aos britânicos para resolver os seus dilemas políticos internos. Na carta para o Reino Unido, os líderes europeus deixam claro que esta nova extensão do prazo não servirá para reabrir as negociações: a UE não vai rever nem mais uma linha do acordo de saída fechado com Johnson a 17 de Outubro.

Bruxelas também acrescentou outras exigências, lembrando que “até à nova data de saída, o Reino Unido permanecerá um Estado membro com todos os direitos e obrigações”. Assim, para além de manter todas as suas contribuições financeiras inalteradas, o Governo britânico será chamado a indicar o nome de um candidato a comissário europeu, para que o mandato da nova Comissão Europeia liderada por Ursula von der Leyen possa arrancar com uma equipa executiva completa.

A futura presidente ainda não completou o seu colégio: depois do chumbo de três candidatos pelo Parlamento Europeu, Von der Leyen já tem dois nomes alternativos submetidos pela França e a Hungria, mas aguarda ainda por uma proposta da Roménia. Boris Johnson disse várias vezes que não tencionava indicar um comissário britânico, mas será agora forçado a fazê-lo para evitar a crise institucional.