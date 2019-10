Corrida contra o tempo: criança de dois anos presa num poço na Índia

É uma corrida contra o tempo que mobiliza meio milhar de pessoas: todos tentam resgatar uma criança de dois anos que ficou presa num poço com cerca de 30 metros de profundidade em Manapparai, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia.

Sujith Wilson caiu num poço abandonado na sexta-feira à tarde enquanto brincava. Alertados pelo choro da criança, os pais chamaram os bombeiros. As autoridades fizeram descer uma câmara de vídeo pelo poço para monitorizar o estado de saúde da criança, que está viva e a respirar, a 27 metros do solo.

Está a ser bombeado oxigénio enquanto técnicos estão a abrir um túnel paralelo ao poço – à semelhança do que aconteceu em Málaga, Espanha, na operação para tentar resgatar o menino de dois anos Julen, que morreu depois de cair num poço em Totalán.

O comissário do estado de Tamil Nadu para gestão de desastres, J. Radhakrishnan, disse à CNN que as equipas de salvamento conseguiram escavar 13,7 metros, mas embateram em rochas. O mau tempo também está a dificultar as operações.

Na operação estão envolvidos cerca de 550 pessoas, disse Radhakrishnan, incluindo bombeiros, técnicos de agências nacionais e estatais de gestão de desastres e polícias. Empresas de minas ajudaram a perfurar o túnel paralelo ao poço através do qual se espera retirar Sujith.

A operação está a ser acompanhada de perto pela população indiana. No Twitter, as hashtags #prayforsurjeeth e #sujithwilson tornaram-se populares.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, disse, no Twitter, que estão a ser feitos “todos os esforços” para salvar a criança e garantir a sua segurança.