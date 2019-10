“Prendam-no!”: Donald Trump vaiado no estádio dos Washington Nationals

Horas depois de ter anunciado a morte do líder do Daesh numa operação das forças especiais norte-americanas na Síria, o Presidente dos EUA, Donald Trump, chegou ao estádio de beisebol dos Washington Nationals para assistir ao vivo a um grande acontecimento desportivo na capital. Mas a recepção foi muito diferente daquela a que está habituado nos seus comícios com milhares de apoiantes fervorosos e noutros ambientes mais controlados: no momento em que o seu nome foi anunciado, os adeptos vaiaram-no e exibiram faixas com apelos à sua destituição.

Trump assistiu à partida entre os Washington Nationals e os Houston Astros numa das suítes do estádio, ao lado da mulher, Melania Trump, e de um grupo de congressistas republicanos conhecidos por apoiarem quase todas as políticas da Casa Branca. Entre eles estavam o senador Lindsey Graham e o congressista Matt Gaetz – um dos 30 que, na passada quinta-feira, invadiram a sala da Câmara dos Representantes onde decorrem as audições no processo de impugnação do Presidente norte-americano.

Ao contrário do que é habitual quando um Presidente dos EUA marca presença numa das partidas da grande final do beisebal norte-americano, Donald Trump não foi ao campo fazer o lançamento de abertura. Essa distinção coube a José Andrés, o popular chef hispano-americano conhecido por ajudar a alimentar milhares de pessoas vítimas de desastres naturais, do terramoto de 2010 no Haiti ao furacão Maria em Porto Rico, em 2017.

A escolha dos Nationals para fazer o primeiro lançamento não contribuiu para que o Presidente se sentisse em casa no estádio. Em 2015, José Andrés abandonou os planos para abrir um restaurante no Trump International Hotel, em Washington, numa reacção aos comentários depreciativos que o então candidato do Partido Republicano fez sobre os imigrantes mexicanos.

Quando o sistema de som do Nationals Park anunciou a presença de Trump, um sonoro “booo” irrompeu no estádio e parte da multidão começou a cantar “Lock him up!” (prendam-no) – uma adaptação de “Lock her up!” (prendam-na), um cântico ouvido nos comícios de Trump desde a campanha eleitoral de 2016, dirigido a Hillary Clinton.

Numa das bancadas, um grupo de adeptos dos Washington Nationals desfraldou uma faixa com as palavras “Impeach Trump”, de apelo à impugnação e destituição do Presidente norte-americano. E na zona de lançamentos, uma das mais cobiçadas em todo o estádio e permanentemente filmada pelas câmaras de televisão, dois veteranos de guerra de uma organização activista seguravam um cartaz onde também se lia “Impeach Trump”.

A partida entre os Washington Nationals e os Houston Astros – a quinta da World Series, a grande final do beisebol norte-americano – foi o primeiro acontecimento desportivo a que Donald Trump assistiu ao vivo, em Washington, desde que chegou à Casa Branca.

Ao fim de cinco jogos, os Astros têm uma vantagem de 3-2 sobre os Nationals, numa final que é jogada à melhor de sete partidas. O World Series é disputado desde 1903 e opõe a equipa vencedora da Liga Americana (Houston Astros) à equipa vencedora da Liga Nacional (Washington Nationals).