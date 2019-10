Parlamento britânico rejeita eleições a 12 de Dezembro

A Câmara dos Comuns de Westminster rejeitou esta segunda-feira uma moção do Governo britânico que tinha como objectivo agendar eleições legislativas antecipadas para o dia 12 de Dezembro.

A proposta do executivo de Boris Johnson pedia uma maioria de dois terços dos 650 deputados (434) para ser aprovada - 299 deputados votaram a favor, 70 contra e os restantes abstiveram-se.

A votação ocorreu no mesmo dia em que a União Europeia aceitou adiar por três meses a saída do Reino Unido da União Europeia, até 31 de Janeiro de 2020.

O próximo passo do executivo conservador passa agora por apresentar a sua própria versão de uma proposta de lei sugerida no fim-de-semana pelos Liberais-Democratas, com o apoio do Partido Nacional Escocês.

Essa possibilidade pressupõe uma espécie de emenda temporária ao Fixed-term Parliaments Act (FTPA) – a lei que define os termos da convocação de eleições –, sob a forma de proposta de lei, que só requer uma maioria simples para ser aprovada.

O Governo vai revelar os termos dessa proposta ainda esta segunda-feira.