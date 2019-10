Macri reconhece derrota nas eleições que marcam regresso do peronismo ao poder

O Presidente da Argentina, Mauricio Macri, reconheceu a derrota nas eleições deste domingo, após divulgação dos resultados parciais que confirmam o favoritismo do peronista Alberto Fernández. Com 98% das mesas apuradas, Alberto Fernández, que tem como vice a ex-Presidente Cristina Kirchner, tinha 48,1%, à frente do actual chefe de Estado, com 40,38%. Uma derrota clara, mas não tão grande como se prognosticava.

“Precisamos de uma transição pacífica que traga paz a todos os argentinos, porque o mais importante é o bem-estar de todos os argentinos”, declarou Macri, perante os seus apoiantes no bairro de Palermo, em Buenos Aires.

O vencedor, Alberto Fernández, avisou que “vêm tempos difíceis” e, no meio de críticas à herança recebida de Macri — em recessão há mais de um ano, o país atravessa uma grave crise económica —, disse também estar pronto para colaborar “em tudo” na transição.

Fernández foi chefe de gabinete (equivalente a primeiro-ministro) em todo o mandato de Néstor Kirchner (falecido em 2010) e durante um ano de Cristina Fernández. Enquadra-se, tal como o casal e chamado o kirchnerismo, na ala mais à esquerda desse grande movimento político populista chamado peronismo, que desde os anos 1950 faz parte intrínseca da história do país.

Na Argentina ganha-se na primeira volta com apenas 45% dos votos ou mesmo com 40% desde que haja uma diferença de dez pontos com o segundo colocado.