Johnson pede eleições aos deputados e tem um plano B se hoje perder votação

O Governo britânico está preparado para perder a votação desta segunda-feira, na Câmara dos Comuns, destinada a agendar eleições para o dia 12 de Dezembro, mas tem um plano alternativo para conseguir ir às urnas antes do Natal. Se não conseguir a maioria qualificada necessária para vencer a votação marcada para o início da noite, Boris Johnson vai apresentar uma proposta de lei semelhante a uma sugestão dos Liberais-Democratas e do Partido Nacional Escocês (SNP), que só precisa de maioria simples para entrar em vigor.

A moção apresentada esta segunda-feira aos deputados tem como base o Fixed-term Parliaments Act (FTPA), a legislação britânica que define os termos da convocação de eleições e que obriga a uma maioria de dois terços para que o acto eleitoral possa ser antecipado – antes dos cinco anos fixados pela lei.

Números muito difíceis de alcançar para o Partido Conservador que, para além de não ter sequer maioria simples na câmara baixa de Westminster, não deverá contar com o apoio do Partido Trabalhista, que mesmo depois de a União Europeia dar luz verde ao adiamento do “Brexit” até ao 31 de Janeiro de 2020, não parece disposto a ajudar os tories nesta votação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em caso de derrota na votação que acontecerá por volta das 19h desta segunda-feira, o plano B de Johnson passa por “copiar” a proposta apresentada durante o fim-de-semana por liberais e nacionalistas escoceses e remetê-la ao Parlamento nos próximos dias.

Os partidos de Jo Swinson e de Nicola Sturgeon sugeriram uma proposta de lei que funciona, na prática, como uma emenda temporária ao FTPA, e que apenas requer uma maioria simples para ser aprovada. Nos termos em que foi apresentada, a proposta pretendia a marcação de eleições para 9 de Dezembro (por motivos relacionados com o calendário escolar universitário) e a garantia, por parte dos seus autores, de que não seria alvo de qualquer emenda.

Sem adiantarem uma data concreta, fontes do Governo garantiram a vários órgãos de comunicação britânicos que está a ser preparada uma proposta muito semelhante e que, cita a BBC, permitirá “uma eleição antes do Natal de qualquer das formas”.