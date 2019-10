Precisamos de uma “Internacional Feminista”, diz Justa Montero

Para Justa Montero, histórica militante feminista, a relevância e força do movimento global de mulheres na actualidade está ancorada na sua capacidade de olhar para o sistema económico salientando os seus vieses patriarcal e colonial. As feministas foram capazes, descreve, de fazer uma “análise crítica” sobre as causas e o carácter da crise global que se iniciou em 2008, caracterizando-a como uma crise “sistémica e global”, não apenas financeira, mas que afectava muitas esferas da vida. E isso fez toda a diferença para mulheres e homens em vários países do mundo.

