Cão ferido na operação para matar al-Baghdadi já voltou ao serviço e teve foto tweetada por Trump

Um cão usado pelos militares norte-americanos que tinha ficado ferido na operação que conduziu à morte do líder do Daesh já recuperou e está de volta ao serviço activo. Isso mesmo garantiu o Presidente norte-americano através da rede social Twitter, onde divulgou uma fotografia do animal.

“Podemos revelar uma foto do cão maravilhoso que fez um grande trabalho ao capturar e matar o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi!”, escreveu Donald Trump.

Esta segunda-feira, o general Mark Milley disse à comunicação social que o animal, cujo nome e linhagem não foram revelados, “realizou um serviço tremendo” ao detectar e perseguir Abu Bakr al-Baghdadi num túnel debaixo do complexo onde habitava. Al-Baghdadi fez-se explodir, uma acção que provocou a morte a três crianças e aparentemente feriu o cão.

Milley adiantou que o cão tinha ficado “ligeiramente ferido”, mas está a recuperar e voltou ao serviço activo em local que não revelou. Milley disse ainda que os EUA “estão a proteger a identidade do cão”, mantendo toda a informação sobre o cão classificada por enquanto.