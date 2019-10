“Enganada.” Contra novo nome, Rosa Mota não vai à inauguração do “seu” pavilhão

Rosa Mota, que durante anos, deu nome ao Palácio de Cristal, no Porto, não vai marcar presença na reabertura do pavilhão como forma de protesto pelo facto de o seu nome ter sido associado à marca patrocinadora das obras no espaço. O pavilhão reabre esta segunda-feira com o nome Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota. Ora, a atleta diz sentir-se “enganada”, uma vez que esta não era a designação que tinha sido inicialmente acordada, considerando que está a ser dado destaque a uma marca de cervejas em detrimento do seu nome. Os vereadores da oposição também já fizeram saber que não marcarão presença na cerimónia.

Numa carta que enviou à Câmara do Porto, citada pela TSF, Rosa Mota diz que quando recebeu o convite “do senhor presidente da Câmara para a reabertura do Pavilhão, e no qual está escrito ‘Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota'” se sentiu “definitiva e claramente enganada”, uma vez que estava convencida de que o nome do espaço seria “Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena”.

“Comunico a todos os vereadores, em primeira mão, que não dou a minha anuência a algo que parece estar definitivamente estabelecido e que não foi o que foi acordado”, escreveu a atleta na carta. O PÚBLICO tentou, sem sucesso, contactar Rosa Mota.

A polémica foi tema na reunião do executivo desta segunda, já depois de a autarquia ter enviado um comunicado em que garante que o nome da maratonista, campeã olímpica em atletismo em 1988, “vai ficar não apenas na designação formal e comercial como ficará, pela primeira vez, inscrito sobre a entrada principal do pavilhão e também em vários locais do seu interior” — o que até agora não existia.

Na reunião desta manhã, o presidente da câmara, Rui Moreira, sublinhou que a autarquia tinha encontrou “um pavilhão que seguramente há 20 anos estava em ruínas (...) onde não constava o nome da atleta”. “Havia um projecto que não tinha sido exequível e entendemos preparar um concurso público internacional”, recordou Rui Moreira, acrescentando que no “caderno de encargos, uma das possibilidades era haver uma mudança de nome”. Mas ainda assim, sublinhou Rui Moreira, o primeiro nome, onde desaparecia o nome de Rosa Mota, foi “recusado”.

Até à passada quinta-feira, Rui Moreira diz não ter recebido nenhuma reclamação por parte da atleta. Nesse dia reuniu-se com ela na autarquia e Rosa Mota terá dito que não gostava do logótipo. A questão é, para o presidente da câmara, o logótipo. “O nome Rosa Mota não estava lá e neste momento está. Gostaria muito mais que a Rosa Mota estivesse mais satisfeita. Peço desculpa mas não fui convocado para as reuniões a que ela foi com o Super Bock”, disse o autarca.

Oposição também não vai à inauguração

A oposição, que havia votado contra a mudança de nome do pavilhão, mostrou-se desagradada com o aspecto das letras do novo pavilhão e anunciou que não estaria presente na inauguração do edifício, esta tarde. Aquilo que ficou aprovado, disseram em uníssono, foi um acrescento da marca Super Bock Arena ao nome pavilhão Rosa Mota e não o contrário.

Manuel Pizarro, do PS, disse que existem ainda todas as condições para alterar o aspecto do nome, se houver “vontade política”. Da CDU, Ilda Figueiredo pediu que a câmara solicitasse aos promotores que alterasse o nome. “A cidade sente que a atleta está a ser menorizada. Também o vereador do PSD, Álvaro Almeida, sublinhou que o que ficou decidido não é exactamente aquilo que foi concretizado. “A resolução previa um acrescento do Super Bock Arena e não o contrário”.

No comunicado emitido ainda na noite de domingo, a câmara do Porto afirma ainda não ter “preconceitos quanto à existência de patrocinadores comerciais que, como noutros equipamentos semelhantes noutras cidades, ajudam à concretização de objectivos de interesse público não onerando os impostos dos cidadãos”.