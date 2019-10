Danos provocados por javalis na região Centro mostram “situação descontrolada”

A Confederação Nacional de Agricultura (CNA) afirma que os danos provocados por javalis e outros animais selvagens na agricultura da região Centro é uma situação descontrolada e exige medidas ao Governo.

Em comunicado, a CNA diz ter-se reunido com representantes de comissões de agricultores lesados por javalis e outros animais selvagens, tendo-se concluído que “se mantém uma situação descontrolada, com os animais a provocar prejuízos”.

A reunião, realizada no domingo, em Coimbra, para analisar os problemas causados à lavoura e aos pequenos e médios agricultores do Centro, confirmou que aquelas espécies “continuam a invadir as explorações agrícolas e mesmo florestais e a causar grandes prejuízos em várias culturas, sazonais e permanentes, e até em vedações e sistemas de rega instalados”.

“Em consequência, centenas de pequenos e médios agricultores têm sido obrigados a deixar de produzir, o que também prejudica a produção regional e nacional. Simultaneamente, registam-se frequentes acidentes rodoviários causados pelos animais que atravessam as vias”, acrescenta a nota.

A CNA reafirma que a situação “continua fora de controlo” e que o Ministério da Agricultura e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) não têm tomado “medidas eficazes de controlo das populações de animais selvagens, com destaque para os javalis e, em algumas zonas, também veados e corças”.

A confederação defende “a atribuição de indemnizações pelos prejuízos e o controlo sanitário e do número das populações destes animais”, alegando que as eventuais indemnizações “devem ser pagas, sobretudo nesta situação de crise, aos pequenos e médios agricultores, através do ICNF e do Governo”.

“Até porque o ICNF recebe mais de 11 milhões de euros por ano das zonas de caça e das licenças dos caçadores”, revela o comunicado.

Ainda segundo a CNA, o ICNF deveria ter divulgado até 30 de Setembro (há cerca de um mês) o relatório de um estudo sobre as populações de javalis - conforme um despacho nesse sentido do anterior ministro da Agricultura -, mas “desconhece-se” se o referido relatório está concluído.

Foi lançada uma petição “sobre o problema da falta de controlo dos animais selvagens e dos consequentes prejuízos sobre a agricultura familiar, bem como as medidas urgentes a tomar”, dirigida ao Presidente da Assembleia da República “com conhecimento a outros órgãos de soberania” e para a qual a CNA vai pedir colaboração às autarquias.

A Confederação Nacional de Agricultura vai ainda solicitar uma reunião à Direcção Regional do Centro do ICNF “para apresentar as posições dos agricultores lesados e da CNA”, encarando igualmente a hipótese de pedir audiências ao ministro do Ambiente e da Ação Climática, à ministra da Agricultura e à Comissão de Agricultura da Assembleia da República.

“Caso os problemas com os animais selvagens continuem sem que sobretudo o Governo tome as medidas preconizadas e eficazes, os agricultores lesados, a CNA e filiadas reservam-se desde já o direito de tomar medidas de protesto e reclamação”, avisa.