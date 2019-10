Chamas destroem casas em alguns dos bairros mais ricos de Los Angeles

Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas, às primeiras horas de segunda-feira, devido a um incêndio que deflagrou perto do Getty Center, em Los Angeles, e que rapidamente se alastrou às zonas circundantes. O fogo começou por volta das 01h30 (8h30 em Lisboa) e já consumiu mais de 202 hectares de mato em redor da auto-estrada 405, numa das zonas mais abastadas dos Estados Unidos.

Diversas celebridades, incluindo a estrela da NBA LeBron James, o actor e ex-governador Arnold Schwarzenegger e o guionista Kurt Sutter, relataram no Twitter que tiveram de sair das suas habitações devido à proximidade do incêndio. As chamas já destruíram várias habitações, mas não há registo de feridos até ao momento.

Nas redes sociais circulam vídeos e fotografias que mostram com que as chamas consomem os montes da zona Norte de Los Angeles. O vento está a ser o principal inimigo dos bombeiros, tanto ali como mais a Norte do Estado da California, no condado de Sonoma, perto de São Francisco e da região vinícola de Santa Rosa, onde este domingo cerca de 180 mil pessoas também receberam ordens para abandonar as suas habitações.