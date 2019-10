Líder da H&M diz que movimento anticonsumista pode ter efeitos sociais “terríveis”

O presidente executivo (CEO) da ​Hennes & Mauritz AB (H&M), Karl-Johan Persson, tem censurado o movimento anticonsumista que começou na aviação e se espalhou até outras áreas, como a moda. A sua preocupação é que esta iniciativa de protesto esteja simplesmente a proibir comportamentos, avança a Bloomberg. O movimento, que ganhou força com a adolescente sueca e activista Greta Thunberg, tem inspirado milhões de pessoas que se juntam nas ruas de todo o mundo, nomeadamente em Lisboa, para protestarem contra as causas das alterações climáticas.

Numa entrevista em Estocolmo, Persson avisou que muitos dos protestos são sobre “parar de fazer coisas, parar de consumir, parar de voar”. “Sim, isso pode levar a um pequeno impacto ambiental, mas pode ter consequências sociais terríveis”, disse.

A indústria da moda tem vindo a discutir as suas práticas pouco amigas do ambiente, no que diz respeito a matérias-primas e a produção em massa.

A Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa diz que parte do problema é que os consumidores habituaram-se à “fast fashion”, que levou o planeta a esta situação de “emergência climática e social”. Segundo as Nações Unidas, a indústria da moda é responsável por cerca de 10% das emissões de gases do mundo e consome mais energia que a aviação e os serviços de entrega de produtos, juntos.

O presidente executivo da marca sueca reconhece a importância do tema. “Todos nós temos que o levar a sério”, diz, “mas ao mesmo tempo, a erradicação da pobreza é um objectivo, no mínimo, tão importante”. Acrescentou ainda que “temos de reduzir o impacto ambiental”, mas que também tem que se “criar emprego, melhorar os cuidados de saúde e todas as coisas que vêm com o crescimento económico”.

Segundo um analista do sector de retalho da Bloomberg, a fast fashion levou os consumidores a comprar mais regularmente e a “descartar” roupa em boas condições. “Os consumidores conseguiam facilmente tomar esta decisão [de escolher ecologicamente], mas na maioria das áreas eles querem que as marcas os ajudem a fazer escolhas mais ecológicas”, sustenta.

Apesar da preocupação com este movimento anticonsumista, a H&M prevê que, em 2040, consiga ter um impacto positivo no planeta, reduzindo as suas emissões de gases efeitos de estufa. A marca sueca diz ser um dos maiores utilizadores de algodão orgânico e reciclado, citando um estudo de 2018 da Textile Exchange, uma organização sem fins lucrativos. Segundo a marca, começou já a explorar modos de produção pouco convencionais de forma a introduzir material reciclado nas suas roupas. Adicionalmente, espera instalar painéis solares e outras formas de energias renováveis para tornar as fábricas locais mais sustentáveis.

Segundo o CEO, estas intervenções – “inovação ambiental, energias renováveis, melhores materiais” – são maneiras mais adequadas de atacar a crise climática do que deixar de consumir. Persson apela ainda para que se continue a falar do problema, mas que se fale abertamente “sobre qual é a solução”.