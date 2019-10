Halep vence batalha de gerações em Shenzhen

Com teenagers como Bianca Andreescu a triunfar nos torneios do Grand Slam, Simona Halep já é considerada velha por muitos. Mas a romena de 28 anos, campeã este ano em Wimbledon, continua bem competitiva e bem determinada nas Shiseido WTA Finals Shenzhen, como prova a vitória sobre Andreescu, após salvar um match-point a 5-6 do segundo set.

“Já ouvi no meu país dizerem que eu sou um pouco velha, talvez por isso tenha sentido um pouco mais de pressão, mas estou contente e orgulhosa por lutar desta maneira, porque não tenho treinado muito no último mês devido a uma lesão nas costas. Sabia que era um desafio porque ela é 10 anos mais nova”, afirmou Halep (4.ª do ranking), depois de vencer a campeã do último Open dos EUA, por 3-6, 7-6 (8/6) e 6-3, na jornada inaugural do Grupo Púrpura.

Andreescu (5.ª) esteve muito perto de ganhar o primeiro duelo com a ex-número um mundial e, no terceiro set, chegou a ter três oportunidades para distanciar-se para 3-1, mas uma lesão, que a levou a receber assistência médica, contribuiu para reduzir a resistência aos ataques de Halep. “Não quero culpar as minhas costas, mas senti que já não tinha a mesma energia do que nos primeiro e segundo sets”, afirmou a jogadora de 19 anos.

No outro encontro do Grupo Púrpura, Elina Svitolina (8.ª) derrotou Karolina Pliskova (2.ª), por 7-6 (14/12), 6-2. Para a história ficou o mais longo tie-break de 2019 no circuito feminino, em que a campeã em título salvou um set-point e precisou de sete para concluir a partida, que se revelou chave no encontro.

Esta terça-feira, realiza-se a segunda jornada do Grupo Vermelho, com Ashleigh Barty a defrontar Naomi Osaka, igualmente vencedora no primeiro dia deste torneio milionário, com um prémio monetário total de 12,6 milhões de euros. A jornada completa-se com o duelo entre Petra Kvitova e Belinda Bencic.

No ATP Tour, teve início o Rolex Paris Masters que irá apurar os dois nomes ainda em falta para as ATP Finals, em Londres, que começam a 10 de Novembro. Roger Federer decidiu não participar, após conquistar o 103.º título da carreira em Basileia, preferindo preparar-se para o derradeiro torneio, na capital inglesa. Ao triunfar na cidade natal, o suíço de 38 anos tornou-se no primeiro tenista a ganhar 10 títulos em torneios realizados em pisos diferentes, repetindo a proeza obtida na relva de Halle.