Sp. Braga mantém sequência positiva e continua a retoma no campeonato

O Sp. Braga somou nesta segunda-feira a quinta vitória consecutiva e o nono jogo sem perder, continuando a recuperação na classificação da I Liga – os minhotos subiram ao 9.º lugar. Num jogo onde os bracarenses foram claramente superiores ao Santa Clara, Wilson Eduardo e Ricardo Horta fizeram os golos do triunfo bracarense, por 2-0.

Quatro dias depois de um jogo intenso e exigente em Istambul, frente ao Besiktas, e com quatro jogos complicados pela frente nos próximos nove dias (Boavista, Famalicão, Besiktas e V. Guimarães), Sá Pinto acabou por ser mais conservador do que tem sido habitual. Ao contrário do que aconteceu no passado, o técnico mexeu pouco no “onze” entre dois jogos, fazendo apenas duas mexidas em relação ao jogo na Turquia: Wallace no lugar de Pablo e Wilson Eduardo na posição João Novais.

Com menos problemas de calendário, os açorianos tinham na baliza a principal novidade – Marco recuperou o seu lugar de titular no campeonato – e o guarda-redes do Santa Clara acabou por ser um dos protagonistas da partida.

Numa primeira parte de domínio quase absoluto dos minhotos, Marco foi o principal obstáculo para o Sp. Braga, mas não conseguiu impedir que Wilson Eduardo, aos 13’, fizesse o quarto golo nos últimos três jogos.

A segunda parte não foi muito diferente. Apesar de o Santa Clara conseguir surgir mais vezes perto da baliza de Matheus, os bracarenses mostravam ter a partida controlada e em cima da hora de jogo, a qualidade de Ricardo Horta sentenciou o jogo: após um cruzamento de Esgaio, Horta dominou com a coxa e rematou colocado, não dando hipóteses a Marco.

A partir daí, Sá Pinto passou a gerir o jogo já a pensar na ida ao Bessa na quinta-feira e o jogo arrastou-se até final sem grandes motivos de interesse.