Queda de cabelo pode estar relacionada com poluição do ar

Um estudo do Centro de Investigação da Ciência do Futuro da Coreia do Sul, apresentado no Congresso da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia, que decorreu no início do mês em Madrid, refere que a exposição a poluentes atmosféricos comuns (micropartículas) pode levar a uma queda de cabelo maior do que o expectável.

A conclusão resulta da observação feita após a exposição propositada de células de folículos do couro cabeludo humano a várias concentrações de partículas inaláveis de diâmetro inferior a dez micrómetros e gases resultantes da combustão de gasóleo — após 24 horas, os investigadores recorreram à técnica de transferência western (ou imunoblot de proteínas) para detectar os níveis de proteínas específicas nas células. Os resultados mostraram o decréscimo dos níveis de beta-catenina, ciclina D1, ciclina E e CDK2, as proteínas responsáveis pelo crescimento e retenção do cabelo, sendo que em concentrações maiores de poluição foi registada uma maior quebra nos níveis daquelas proteínas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Embora a associação entre poluição do ar e doenças graves, como cancro, respiratórias e cardiovasculares, esteja estabelecida, há pouca ou nenhuma investigação sobre o efeito de uma exposição específica [aos elementos poluentes] no que diz respeito à pele e a cabelos humanos”, considerou Hyuk Chul Kwon, que assina o estudo apresentado em Madrid. “A nossa investigação explica o modo como os poluentes atmosféricos interferem com as células do folículo humano, mostrando como os poluentes atmosféricos mais comuns levam à queda de cabelo”, remata.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente morrem 4,2 milhões de pessoas com complicações decorrentes da exposição a uma atmosfera poluída, sendo que o mesmo organismo estima que mais de 90% da população mundial viva em locais onde a poluição atmosférica exceda o limite estabelecido pela OMS.