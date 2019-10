A inteligência artificial no mercado editorial e os direitos de autor

A inteligência artificial “não vai substituir os escritores mas vai ser capaz de fortalecer o negócio editorial”. Investir em inteligência artificial “não significa redução de empregos para os humanos” e “investimentos mínimos podem trazer benefícios monetários”. Estas são as principais conclusões de um relatório sobre o impacto futuro da inteligência artificial na indústria editorial realizado pela consultora Gould Finch em parceria com a Feira do Livro de Frankfurt, onde foi divulgado na semana passada.

